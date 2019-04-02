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мир

Мозамбику угрожают холера и голод

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 Павел Барсуков 
Пункт раздачи хлорки
Пункт раздачи хлорки -
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Reuters/Mike Hutchings/File Photo
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Число заболевших холерой в Мозамбике превысило тысячу человек, по меньшей мере один из них скончался. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Вспышка холеры стала прямым следствием циклона «Идай», который обрушился на юго-восточную Африку больше двух недель назад. Стихия привела к масштабным наводнениям и катастрофическими разрушениям.

Reuters
Затопленные поляReuters

Число погибших в Мозамбике и соседних Зимбабве и Малави по последним данным превышает 760 человек, при этом ещё несколько сот числятся пропавшими без вести.

Помимо холеры, Мозамбику угрожает голод: были затоплены и уничтожены более 700 тысяч гектаров сельхозугодий. Правительство уже обещало пострадавшим фермерам семена и оборудование, однако в ближайшие месяцы стране понадобится зарубежная помощь.

Reuters
Фермеры снова засеивают поля, но урожая ждать ещё долгоReuters