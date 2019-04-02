Голод из-за войн и изменений климата

Всемирная продовольственная программа разворачивает операции помощи жителям Мозамбика, пострадавшего от циклона Идаи. Она намерена накормить там в ближайшие месяцы 1,7 миллиона человек. Организация не успела учесть это количество в опубликованном во вторник Глобальном докладе о продовольственном кризисе за 2019 год. В нём сообщается, что в прошлом году в мире голодало 113 млн человек.

Связанные с климатом события стали второй причиной дефицита еды, затронувшего 29 млн человек. А 74 млн не получают её достаточно из-за конфликтов.

В начале списка из 53 стран, нуждающихся срочной продовольственной помощи, находится Йемен. Там, после войны бушует экономический кризис, разрушена сельская инфраструктура, мало вовлечены в жизнь страны женщины.

Большинство голодающих жителей планет сосредоточены всего в восьми странах, пять из которых - африканские: ДРК, Эфиопия, Судан, Южный Судан и Нигерия. Там ещё Афганистан и Сирия.

За последнее десятилетие расходы международного сообщества на гуманитарную помощь увеличились на 127%. Всемирная продовольственная программа предупреждает, что этого может оказаться недостаточно в связи с усилившейся миграцией и соответственным сокращением числа работников сельского хозяйства.