ООН: Треть афганцев голодают

Треть населения Афганистана испытывает явную нехватку продовольствия. ООН предупреждает об опасности тяжелейшего гуманитарного кризиса. К условиям непрекращающегося конфликта прибавились последствия прошлогодней засухи, сильнейшей за многие годы.

Представители Объединённых Наций говорят о необходимости срочной финансовой помощи: на этот год нужно более 600 миллионов евро.

Тоби Ланцер, миссия ООН в Афганистане:

«Я несколько разочарован, поскольку скоро кончится февраль, а мы пока получили лишь три процента из того, что необходимо. Я очень волнуюсь за жизнь трёх с половиной миллионов афганцев, которые находятся на грани голода».

Политическое урегулирование, по мнению ООН, способствовало бы и решению гуманитарных проблем. Несколько недель назад появились сообщения о значительных успехах на переговорах между США и движением «Талибан». Однако отношения между талибами а правительством самого Афганистана далеко не дружественные.

«Больше всего нам необходим мир, необходимы шаги со стороны различных стран и, что еще важнее, со стороны народа и властей Афганистана, которые должны положить конец 40-летней войне. Это, конечно же, главнейшая задача», — отмечает Тоби Ланц.

Признаком некоторой стабилизации ООН называет возвращение четырёх миллионов афганских беженцев из соседних страна; однако это лишь усилит проблемы в государстве, более половины граждан которого живут за чертой бедности.