Второй двойной трипл-дабл в истории НБА

Баскетболист Рассел Уэстбрук стал вторым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, которому удалось сделать двойной трипл-дабл, то есть за одну игру осуществить не менее 20 подборов, 20 результативных передач и заработать не менее 20 очков. Такой результат разыгрывающий «Оклахома Сити» показал на домашней площадке в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс». Счёт встречи: 119-103 в пользу хозяев. Для Рассела Уэстбрука это был 31-й трипл-дабл в сезоне. Его последний побор на последней минуте зал встретил овациями.

Ранее сделать двойной трипл-дабл за всю историю НБА удалось лишь двукратному чемпиону лиги Уилту Чемберлену — он в 1968 г. он заработал 22 очка, осуществил 25 подборов и 21 передачу. Что касается Рассела Уэстбрука, то ранее он стал рекордсменом по количеству игр с трипл-дабл за сезон — в позапрошлом году он завершил с тремя двузначными показателями 42 матча.