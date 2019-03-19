Новицки вышел на 6 место среди снайперов НБА

Немецкий форвард клуба "Даллас Маверикс" Дирк Новицки стал шестым в списке лучших снайперов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В ходе домашнего матча регулярного чемпионата с "Нью-Орлеан Пеликанс" 40-летний баскетболист набрал восемь очков. На его счету стало 31424 очка, немец обошел по этому показателю Уилта Чемберлена (31419). Форвард "Далласа" также отдал 2 результативные передачи и совершил 1 подбор за 12 минут игрового времени. Однако его команда проиграла в овертайме со счетом - 125:129.

В другом матче "Сан-Антонио Сперс" у себя дома обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" - 111:105. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Демар Дерозан - он набрал 26 очков. А Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов. У "Уорриорз" 25 очков заработал Стивен Карри, еще 24 - Кевин Дюрант. "Сперс" продлили победную серию до 9 матчей.

"Голден Стэйт" возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, "Сан-Антонио" занимает пятое место. В следующем матче регулярного чемпионата "Уорриорз" сыграют с "Миннесотой Тимбервулвз".