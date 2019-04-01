"Сакраменто" и "Даллас" одержали верх в чемпионате НБА

"Сакраменто Кингз" (38-39) на выезде взял верх над "Сан-Антонио Спёрс" (44-33) в матче регулярного чемпионата НБА – 113:106. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Спёрс" Ламаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 18 подборов.

Главный тренер "шпор" Грегг ПОпович был удален с площадки в середине встречи за слишком эмоциональные споры с судьей.

Калифорнийский клуб впервые в истории завершает сезонную серию против техасцев общей победой без единого поражения, но потерял все шансы на выход в плей-офф в отличие от "Сан-Антонио".

"Оклахома-Сити Тандер" на домашнем паркете проиграл "Даллас Маверикс".

Разыгрывающий защитник "Оклахомы" Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 11 результативных передач. Дабл-дабл из 20 очков и 15 подборов на счету Стивена Адамса.

Но это не помогло "Тандеру". Счет матча 103:106 в пользу "Далласа"

"Оклахома" (44 победы и 33 поражения) занимает восьмое место на Западе, команда уже обеспечила себе выход в плей-офф. «Даллас» (30-46) — на предпоследней позиции в конференции.