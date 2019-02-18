Матч всех звёзд НБА: Дюрант - MVP

Команда Леброна Джеймса обыграла команду Янниса Адетокунбо в Матче всех звёзд НБА. Поединок состоялся в воскресенье на арене "Спектрум-центр" в американском Шарлотте.

Победу смело можно назвать волевой. Стартовый отрезок Яннис и ко провели резво, забросив 53 мяча в корзину соперника. Во второй четверти довели преимущество до 20 очков. Но коллектив во главе с форвардом "Лейкерс" сумел переломить ход игры.

Её итог: 178:164, несмотря на все усилия Адетокунбо, который был признан самым результативным баскетболистом матча. Форвард "Милуоки" оформил дабл-дабл из 38 очков и сделал 11 подборов.

А MVP - самым ценным игроком поединка - назвали Кевина Дюранта из команды Джеймса. В активе форварда "Голден Стейт" 31 балл, семь подборов и две результативные передачи.