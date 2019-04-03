Забивание камнями за измену

В Брунее вступили в силу законы, вводящие в уголовный кодекс нормы шариата — в самой жёсткой их форме. Смертная казнь — забивание камнями — грозит за оскорбление ислама, гомосексуализм, супружескую измену. За воровство — отрубание руки, за целый ряд других правонарушений — порка. При этом все казни и экзекуции будут публичными.

Фактически эти законы были приняты несколько лет назад, но резкая критика со стороны правозащитных организаций вынудила султана Хассанала Болкиаха отложить их вступление в силу. По какой причине он передумал теперь — не сообщается.

Султанат Бруней при населении меньше чем в полмиллиона человек считается одной из богатейших стран мира — за счёт добычи нефти. Мусульмане составляют три четверти жителей.

Правозащитные организации призывают к разрыву дипломатических и экономических связей с султанатом. Во вторник актёр Джордж Клуни и музыкант Элтон Джон призвали к бойкоту отелей, принадлежащих монарху Брунея. Эти шикарные гостиницы расположены в крупнейших городах мира.