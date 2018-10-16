История любви пингвинов-гомосексуалов

Сфен и Мэджик - обитатели океанариума Sea Life австралийского Сиднея. Эти субантарктические (папуанские) пингвины - больше чем друзья. Самцы дарят друг другу камешки. На их языке это означает признание в любви.

Образовав пару ещё до начала сезона размножения, птицы тут же начали собирать гальку для гнезда в стремлении обзавестись потомством.