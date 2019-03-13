Мораторий на смертную казнь

Мораторий на смерть. Приговоренные к высшей мере наказания заключенные Калифорнии получат отсрочку. Дарующий им надежду указ намерен подписать губернатор штата Гэвин Ньюсом. Об этом сообщает The New York Times. По данным газеты, будет закрыта камера для введения осуждённым летальной инъекции в тюрьме на мысе Сан-Квентин.

Сегодня исполнения смертного приговора в Калифорнии ожидают 737 человек. Это четверть от всех приговоренных к высшей мере наказания в США. Последняя экзекуция здесь произошла в 2006 году.

Смертная казнь разрешена в 30 американских штатах. Под запретом - в двадцати.

Вступивший в должность губернатора Калифорнии в январе Ньюсом говорит об этических и экономических причинах своего решения.

Так, в прошлом апреле с одного из калифорнийских заключенных были сняты обвинения в убийстве и изнасиловании маленькой девочки. Из-за ложных показаний он провел за решеткой 25 лет. Всего с 1973 года в США из камер смертников были выпущены более 160 человек.

По некоторым данным, содержание осуждённых обходится местным налогоплательщикам примерно в 184 миллионов долларов в год.