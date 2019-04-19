"Enough": футболисты против расизма

Английские футболисты против расизма: кампанию #Enough, что в переводе означает "достаточно" они начали после того, как чашу терпения переполнил последний инцидент с полузащитником "Манчестер Сити" Рахимом Стерлингом. В минувшую субботу он стал жертвой нападения и расистских оскорблений перед матчем Премьер-Лиги. Среди поддержавших кампанию - Дэнни Роуз из "Тоттенхэма", Крис Смоллинг из "Манчестер Юнайтед", Рой Дини из "Уотфорда" и многие другие.

Вместе с Профсоюзом Ассоциации профессиональных футболистов они призвали всех игроков в течении суток - с 9 утра 19 апреля до 9 утра 20 апреля - ничего публиковать в "Твиттере", "Фейсбуке" и "Инстаграме" в знак протеста против периодически появляющихся в интернете расистских оскорблений. Они считают, что соцсети должны взять на себя ответственность за такие публикации.