Британский парламент снова против

У Великобритании остаётся всего 10 дней, чтобы принять решение по "брекситу": в понедельник вечером депутаты парламента отвергли все 4 предложения о форме выхода из ЕС, альтернативных правительственному проекту соглашения с Брюсселем. Спикер Палаты общин выбрал их из не получивших ранее достаточной поддержки 8-ми. Это: выход из ЕС, но не из Таможенного союза; заключение нового соглашении я о едином экономическом пространстве; вынос любого соглашения с Брюсселем на референдум и предоставление парламенту дополнительных полномочий.

После оглашения результатов голосования в понедельник британский министр по "брекситу" Стивен Баркли заявил:

"Лучшим вариантом для страны остаётся выход из Евросоюза на основании заключённого соглашения. Правительство по прежнему считает, что лучше всего сделать это как можно скорее. Если Палата общин смогла бы договориться о сделке на этой неделе, то мы всё ещё смогли бы избежать проведения парламентских выборов".

Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин выразил глубокое разочарование тем, что депутаты не поддержали ни один из альтернативных вариантов. Но он не теряет надежды поставить их на голосование ещё раз:

"Премьер-министру была предоставлена возможность поставить свой проект сделки на голосование три раза, и я полагаю, что Палата общин должна получить возможность вновь рассмотреть и обсудить альтернативные варианты в в среду".

Разочарованный итогами прошедшего голосования депутат-консерватор Ник Боулс, считающий, что нельзя допустить "брексит" без соглашения, заявил, что не может больше оставаться в рядах тори, которые не смогли найти выхода из тупика.

До 12 апреля Великобритания должна представить руководству ЕС альтернативный план "брексита" или одобренное соглашение. В противном случае ей грозит "брексит" без сделки.