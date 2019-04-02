«Последний шанс — или бездна»

Разочарование сменяется отчаянием: так в Брюсселе реагируют на решение британской Палаты общин, которая в очередной раз отвергла все варианты «брексита».

Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье констатирует, что Единая Европа уже готова к разводу без сделки. У Лондона остаётся теперь уже последний шанс:

«Сегодня, в нынешней ситуации, выход без сделки весьма вероятен. Я обязан сказать вам правду: нам нужно быть к этому готовыми, и мы к этому готовимся уже несколько месяцев. „Брексит“ затмил собой всю европейскую повестку, отнял множество сил и времени. И очень хотелось бы, чтобы эти силы и время не пропали впустую».

Барнье подчеркнул, что на этом фоне будущее Евросоюза — с Британией или без неё — гораздо важнее, чем затянувшаяся история с «брекситом»: мяч на стороне Великобритании, Брюссель не может и уже не хочет влиять на Лондон:

«Одни сторонники „брексита“ хотят разрушить Евросоюз изнутри, другие — извне. Вот почему я считаю, что необходимо уделить сохранению Союза самое пристальное внимание, даже если его придётся реформировать».

Лидер либералов Европарламента Ги Верхофстадт в «твиттере» написал, что «Палата общин вновь отвергла все варианты. „Жёсткий брексит“ теперь почти неизбежен. В среду у Великобритании будет последний шанс выйти из тупика — или взглянуть в бездну».

Лидеры Евросоюза в который раз подчеркнули, что упорядоченный «брексит» возможен только в рамках согласованного в ноябре договора. Палата общин не поддержала ни этот документ, ни предложенные парламентариями альтернативные сценарии.