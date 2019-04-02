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Брюссельское бюро

Водителям по всему ЕС велено платить одинаково

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 Андрей Бекетов 
Водителям по всему ЕС велено платить одинаково
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Водители из Восточной Европы выступают против утверждения в Европарламенте так называемого "пакета мобильности". Он требует равной оплаты для всех работающих в ЕС транспортников, чего часто не могут себе позволить хозяева их компаний. Кроме того, дальнобойщиков обяжут регулярно возвращаться в родные страны на отдых.

«Мы, бельгийские водители, стоим слишком дорого для наших компаний, поэтому они теперь ищут водителей в восточных странах, - говорит Эдгард Шроенс из Гента, у которого стало меньше рейсов. - Поляки, чехи, румыны, венгры обходятся дешевле, их отправляют их в Бельгию с контрактами Польши, Чехии и Румынии. Это сейчас большая проблема".

С бельгийцем согласен французский евродепутат:

«У восточноевропейских водителей условия труда, отдыха и оплаты намного ниже, чем у коллег на Западе, поэтому их конкурентоспособность выше, - говорит Доминик Рике. - Приезжие с Востока захватили международный европейский транспортный рынок».

«Можите ли вы представить, чтобы французский водитель работал в Румынии, Болгарии или в Греции за местную зарплату? - восклицает законодатель из Болгарии Пётр Куромбашев. - Французы только делают вид, что борются за общие социальные права. На самом деле это борьба за то, кому быть капиталистом, а не борьба за рабочих. Они просто хотят вытеснить нас с рынка. Мы осуждаем китайцев за том, как они обращаются с Евросоюзом, но не западные страны за то, что они хотят делать со странами Центральной и Восточной Европы ».

В пакет мобильности (или план модернизации европейской транспортной системы) требуется внести 1200 поправок, поэтому его принятие Европарламентом задерживается.