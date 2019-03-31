Демографический кризис в Испании?

"Мы тоже люди и требуем к себе внимания" - под таким лозунгом в Мадриде прошла манифестация жителей регионов Испании. Они призывают власти принять меры для улучшения демографической ситуация в сельских районах.

Города растут, деревни приходят в запустение. Казалось бы, обычное явление в век урбанизации, но в Испании оно приняло тревожные масштабы. По статистике, в половине муниципалитетов королевства плотность населения составляет лишь 12,5 человек на квадратный километр, что по меркам Европы показатель крайне низкий.

"Такое ощущение, что к нам относятся, как к людям второго сорта, - негодовали участники акции. - Вместе с оттоком населения мы сталкиваемся с тем, что в регионах теперь не хватает врачей, учителей. Жить становится все труднее".

По словам манифестантов, областям с низкой долей населения власти закономерно уделяют меньше внимания, соответственно и бюджеты муниципалитетов сокращаются, инфраструктура приходит в упадок.

Сложившийся демографический дисбаланс беспокоит специалистов. И это при том, что в последние годы смертность превышала рождаемость в Испании. По некоторым прогнозам, только в ближайшие два года население страны может сократиться на 1%.