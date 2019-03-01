Испания облегчит жизнь британцам

В случае "жёсткого брексита" Испания предоставит вид на жительство британцам, проживающим на территории страны.

Об этом в пятницу сообщило местное издание El Pais. По его сведениям, совет министров уже одобрил ряд мер, касающихся пребывания, трудовой деятельности и охраны здоровья 400 тысяч британцев.

"Главная цель состоит в том, чтобы ни один британский, испанский гражданин и их семьи, не остались без защиты. Для британцев, которые решили переехать в Испанию до наступления "брексита", будь он с соглашением или без него, ситуация останется прежней, - заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. - То же самое можно сказать и об испанцах. Особое внимание уделено пограничному району Кампо-де-Гибралтар и мерам, благодаря которым примерно 9 тысяч человек ежедневно смогут, как и прежде, беспрепятственно пересекать границу", - продолжил он.

Гибралтар - ещё одна головоломка как для Лондона, так и для Мадрида. Это локомотив для экономики южных регионов Испании. Но от рабочей силы соседей зависит и экономика Великобритании.

"Разорвать связи с Европейским Союзом - не так-то просто. Еврозона и шенген без Великобритании - уже это сложно вообразить. Представьте, как это будет происходить в других сферах", - задался вопросом министр.

Законопроект в ближайшее время поступит на голосование в испанский парламент. Декрет вступит в силу в том случае, если Соединённое Королевство покинет сообщество без соглашения.

Мадрид рассчитывает, что Лондон примет аналогичные меры в отношении 150 тысяч испанцев, которые живут и работают в Великобритании.