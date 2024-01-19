Вице-президент Еврокомиссии: "Европа — не стареющий континент"

By Euronews

В Афинах прошел саммит ЕС по демографической проблеме. Одним из способов её решения могут стать мигранты.

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"Европа — не стареющий континент, а континент, который живет дольше". Так заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам демократии и демографии Дубравка Шуйца. Выступая на саммите по демографической проблеме в Афинах, она отметила, что европейцы сейчас живут на 20-30 лет дольше, подчеркнув, что люди также остаются продуктивными дольше, чем раньше.

"У нас недостаточно людей, недостаточно человеческого капитала здесь, в Европе, но также и в Греции, и во многих странах-членах ЕС. В октябре прошлого года мы представили набор инструментов, и у нас есть четыре столпа. Как я уже сказала, мы пытались привлечь человеческий капитал из семей, молодых семей, молодежи, всех людей. И это главное, потому что за последние пять десятилетий мы стали жить на десять лет дольше", — заявила Дубравка Шуйца.

При этом демографические изменения могут затронуть многие отрасли, поэтому необходимо искать решение этой проблемы, подчеркнула вице-президент.

"Европа должна найти выход. Именно поэтому наш четвертый столп — мигранты. Когда я говорю "мигранты", я имею в виду легальных мигрантов. Я знаю, что эта тема очень чувствительна. Мы говорим об утечке мозгов, но не только об утечке, о притоке и циркуляции мозгов. Эти люди могут получить знания здесь, в Европе, и вернуться домой", — продолжила Дубравка Шуйца.

Вице-президент Еврокомиссии говорила и о цифровых технологиях: по её словам, они помогают, но всё еще не могут заменить человека во многих задачах.