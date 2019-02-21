Срочная новость

Срочная новость

Украина

Испания отказывается регистрировать детей, родившихся от суррогатных матерей

 Комментарии
 Анастасия Панова  Marta Rodriguez 
Испания отказывается регистрировать детей, родившихся от суррогатных матерей
Размер текста Aa Aa

Во вторник консульство Испании в Киеве объявило, что не будет регистрировать детей, родившихся на Украине от суррогатных матерей у испанских родителей. Испанские власти разрешили зарегистрировать лишь 39 уже родившихся младенцев.

Проблема в том, что дети, родившиеся на Украине от суррогатных матерей не являются украинцами. Если их не зарегистрируют власти Испании, они могут остаться без гражданства.

"Это несправедливо, дети, которые уже родились, будут зарегистрированы, а родившиеся завтра - нет, - говорит Кристина Альварес, одна из женщин, чей ребёнок должен родиться на Украине. - Вы чувствуете себя беспомощными перед лицом своего правительства, которое несправедливо обвиняет вас в том, что вы преступник и торгуете своими детьми", - жалуется она.

Правительство Испании уже не первый раз борется с родителями, которые приезжают на Украину в поисках суррогатной матери для своего ребёнка. В августе 2018 года около 60 семей не могли выехать с территории Украины на протяжении 10 недель: попытки вывезти детей из страны блокировались из-за подозрений в торговле людьми и недобросовестных действиях медицинских работников.

Запрет суррогатного материнства

Во многих европейских странах, в том числе в Испании, Италии, Франции и Германии, запрещены любые формы суррогатного материнства.

На Украине не существует каких-либо законодательных барьеров для суррогатного материнства, кроме того, что пара должна быть гетеросексуальной, поэтому эта страна стала популярным направлением для тех, кто надеется стать родителями.

"Желание стать родителем и право на свободу не означают право иметь детей" - провозглашает испанская организация против суррогатного материнства No somos vasijas ("мы не сосуды"). Члены этой организации утверждают, что суррогатное материнство – это взятие в аренду женского тела, что является нарушением прав человека.

"Суррогатное материнство должно хорошо вознаграждаться и одобряться обществом", - говорит Альварес. Она утверждает, что никогда бы не попросила другую женщину сделать это в качестве одолжения, потому что понимает, с каким самопожертвованием и физическими нагрузками это связано.

Подробнее о суррогатном материнстве: Суррогатное материнство: за и против

"Мы не знаем, как зарегистрировать свою дочь"

Euronews пообщался с испанкой Мерсе Серра, которая ожидает рождения ребенка от суррогатной матери на Украине.

Серра не могла забеременеть по состоянию здоровья. В Испании ей было отказано в усыновлении ребёнка по причине хронического заболевания и отсутствия стабильного дохода. По испанским законам она также не могла усыновить ребёнка за пределами страны. "В любом случае, имейте в виду, что вам бы пришлось ждать от 8 до 10 лет, так что вы будете уже бабушкой, а не матерью", - сказали 42-летней женщине.

Тогда Серра решилась на рождение ребёнка от суррогатной матери, и по примеру знакомых соотечественников выбрала украинскую клинику. "Ребёнок должен скоро родиться, но наше правительство вдруг меняет процедуру регистрации, никого об этом не предупредив и утверждая, что мы действуем незаконно", - рассказала Серра в интервью Euronews.

"Важнее всего, что наша дочь – дочь испанцев, а согласно Конституции, все дети испанских родителей тоже являются испанцами", - утверждает она.

Она опасается, что не только Испания, но и Украина не выдаст ребёнку паспорт. "Мы пока не знаем, как зарегистрировать свою дочь. Мы бы не хотели, чтобы дочь получила только украинское гражданство, потому что это скажется на её правах в Испании".

"Мы знаем, что прошлым летом украинское правительство заявило, что не собирается регистрировать детей как украинцев. Есть информация, что правительство Испании ведет переговоры с Украиной, но я не знаю, что именно происходит. Нам не предлагают никакого решения, и сейчас мы находимся в состоянии полной неопределённости".


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram, в сетях "Одноклассники" и Instagram.