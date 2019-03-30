Врачи рекомендуют Джаггеру поберечь здоровье

Легендарная британская рок-группа The Rolling Stones объявила о переносе своего концертного тура по США и Канаде из-за состояния здоровья Мика Джаггера.

"Приношу извинения всем нашим поклонникам, которые купили билеты на концерты. Я огорчен, что придется отложить гастроли, однако я буду усердно работать, чтобы как можно скорее вернуться на сцену", - написал сам Джаггер в "Твиттере".

О причинах переноса турне он не стал распространяться, однако как сообщил пресс-агент группы, врачи рекомендовали 75-летнему ветерану рок-сцены поберечь здоровье и пока не выступать. О каком именно недомогании идет речь, не уточняется. Вместе с тем организаторы турне заверяют, что оно по-прежнему в силе, новые даты концертов будут объявлены позже.

Группа The Rolling Stones была образована почти 60 лет назад. Но несмотря на почтенный возраст, легендарные "роллинги" регулярно радуя поклонников своими выступлениями.

В последний раз группа была вынуждена отменить гастроли в 2014 году, когда покончила жизнь самоубийством спутница Джаггера Лорен Скотт.