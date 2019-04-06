Мик Джаггер идет на поправку после перенесенной операции. Об этом вокалист британской рок-группы Rolling Stones сообщил поклонникам в Твиттере. "Спасибо всем за слова поддержки, - написал он в частности, - сейчас я чувствую себя намного лучше... Отдельное большое спасибо всему персоналу больницы за прекрасную работу!"

В четверг журнал новостей музыки и шоу-бизнеса Billboard сообщил, что 75-летний Мик Джаггер успешно перенес операцию по замене искусственного сердечного клапана в одной из клиник Нью-Йорка. Сам Джаггер в понедельник проинформировал фанатов, что Rolling Stones отложила концертный тур по городам США и Канады. С 20 апреля по 29 июля группа должна была дать 17 концертов, в том числе в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии.