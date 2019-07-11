Медицинские советы от Alexa могут угрожать безопасности пользователей

Начиная с этой недели голосовой помощник Alexa может давать британцам медицинские советы. Используя информацию с веб-сайта Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), устройство формулирует ответы на вопросы об общих заболеваниях: мигрени, гриппе или ветрянке.

NHS надеется, что партнерство с компанией Amazon, которой принадлежит Alexa, сможет облегчить нагрузку на медперсонал. Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что хотел бы "помочь каждому пациенту" стать более независимым от врачей.

"Подобные технологии - отличный пример того, как можно упростить доступ к надежным рекомендациям NHS, которые можно получить не выходя из дома. И тем самым снизить нагрузку на наших трудолюбивых врачей общей практики и фармацевтов", - сказал он. По словам министра, Alexa - это лишь один из шагов по модернизации британской системы здравоохранения.

"Ваше общение с Alexa может слышать кто угодно"

Партнерство Amazon и NHS было в целом встречено позитивно, но эксперты по безопасности предупреждают о том, что оно грозит нарушением конфиденциальности.

Британский консультант по вопросам безопасности Джамаль Ахмед сказал Euronews, что в случае поиска медицинского совета на сайте NHS пользователь может регулировать настройки приватности, но с Alexa такая возможность отсутствует. "Alexa не безопасна, каждый может с ней заговорить и любой человек может прослушать записи разговоров", - сказал он.

К тому же в устройстве Amazon невозможно контролировать куки - текстовые файлы, хранящиеся на компьютере пользователя, с помощью которых серверы посещаемых веб-сайтов общаются между собой. Так, куки могут быть проданы любой компании или физическому лицу и использованы для рекламы продуктов и услуг.

Старший инженер по безопасности технологической компании Synopsys Борис Сипот считает, что главная проблема партнерства NHS с Alexa - отсутствие ясности в том, что происходит с данными, которые получает устройство.

"Если к пользовательским данным получит доступ поставщик страховых услуг, то он сможет распределить пользователей по существующим у этих компаний категориям риска. Это грозит увеличением страховых взносов для тех, кто попадет в категорию повышенного риска", - сказал он Euronews.

Компания утверждает, что Alexa не делится информацией с третьими лицами и не использует персональные данные в маркетинговых целях. В будущем Amazon обещает ограничить время хранения голосовой истории и внедрить активацию программы при помощи пароля.

Euronews попросил Amazon прокомментировать опасения экспертов, но не получил ответа на момент публикации.