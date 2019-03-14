Чего ожидать от президентских выборов на Украине?

В конце марта на Украине пройдут президентские выборы - первые после досрочного голосования 2014 года. На фоне затяжного конфликта на востоке страны, аннексии Крыма Россией и разочарования действиями нынешних властей, в большую политику неожиданно вернулись бывшие народные любимчики и появились новые.

Euronews отвечает на главные вопросы перед предстоящим голосованием.

Чем запомнился срок Порошенко?

Петр Порошенко

Действующий президент Петр Порошенко заявляет, что за пять лет ему удалось:

Усилить украинскую армию и сдержать эскалацию конфликта с Россией, чтобы не допустить полномасштабной войны.

Ратифицировать Соглашение об ассоциации с ЕС. В 2013 г. отказ от подписания этого документа Виктором Януковичем после нескольких лет переговоров с Брюсселем спровоцировал события на Майдане.

Отменить визовый режим с Евросоюзом, исключая Великобританию и Ирландию, и четырьмя другими странами, связанными с Шенгенской зоной.

Добиться отделения Украинской православной церкви от российской.

Кто фаворит гонки?

В списке 39 кандидатов, но опросы общественного мнения показывают, что ни один из них не пользуется поддержкой абсолютного большинства, что делает вероятным проведение второго тура выборов 21 апреля.

Владимир Зеленский

Главным кандидатом на президентское кресло считается комик Владимир Зеленский, поддерживаемый влиятельным украинским олигархом Игорем Коломойским. Согласно опросам социологической группы "Рейтинг", его поддерживает более 25% избирателей. По мнению экспертов, высокий рейтинг шоумена отражает недовольство и недоверие украинцев к политической элите страны.

Второе и третье места делят действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Их поддерживают 16,6% и 16,2% респондентов соответственно.

Порошенко обещает восстановить территориальную целостность страны дипломатическими и политическими средствами, а также освободить из тюрем украинцев, признанных страной политическими заключенными.

Тимошенко вернулась в большую политику с обещаниями принять новую конституцию, уменьшить тарифы на газ и электроэнергию. Также в случае победы она планирует реформировать армию и восстановить мир, наказав Россию за аннексию Крыма и предполагаемое участие в военных действиях на востоке страны.

На четвертом месте находится Юрий Бойко - союзник сверженного президента Украины Виктора Януковича. Опросы показывают, что за него готовы проголосовать больше 11% избирателей. Бойко представляет одну из многочисленных партий, выступающих за сближение с Россией.

Среди наиболее активных кандидатов - Олег Ляшко, лидер Радикальной партии. В прошлом его обвиняли в коррупции. Ляшко обещает установить доступные цены на лекарства, повысить зарплаты и отменить мораторий на смертную казнь. За него готовы проголосовать 5,6% избирателей.

Почти 85% украинцев выразили желание дойти до избирательных участков.

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Шоумен Зеленский вырвался в лидеры президентской гонки на Украине

С какими проблемами предстоит столкнуться будущему президенту?

Обещанные структурные реформы проходят со скрипом. ЕС обвиняет Киев в торможении процесса. Заявленный акцент на борьбу с коррупцией не принес результатов. Многие украинцы согласны с необходимостью реформ, но, согласно опросам, принятые меры не пользуются популярностью.

Женщина проходит мимо портрета Юлии Тимошенко

Сферы, в которых необходимы перемены, включают в себя правосудие, земельное регулирование и здравоохранение. Правосудие - особенно важная проблема, которая привлекла внимание международных организаций. Amnesty International назвал расследование убийств на Майдане "постыдным".

Конфликт на востоке Украины, который длится уже более пяти лет, истощает экономику страны. Опрос Киевского международного института социологии 2018 г. показал, что 64% украинцев, находящихся на подконтрольных правительству территориях, считают, что больше всего их стране нужен мир.

Рост цен на коммунальные услуги - еще одна проблема, стоящая перед украинцами. По требованию МВФ правительство постепенно прекращает субсидирование цен на газ. Украинцы начнут платить за газ по рыночным ценам только в 2020 г., но тарифы на энергоносители многие уже называют неподъемными.

В экономике страны в целом тоже большие трудности. Киеву удалось избежать долгового дефолта и добиться некоторого экономического роста, но климат для инвестиций и предпринимательства называют непривлекательным.

Обещание заменить корпоративный налог налогом на доходы от ​​капитала не было выполнено. Олигархи все еще правят ключевыми отраслями промышленности, а члены парламента по-прежнему пользуются иммунитетом, несмотря на то, что политики давно обещают изменить статус-кво.