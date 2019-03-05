Почему на Украине растёт поддержка ультраправых?

«Улицы будут нашими, для этого мы сделаем всё!» - заявил на минувших выходных Родион Кудряшов, один из лидеров украинской ультраправой партии "Национальный корпус". Его призывы прозвучали перед 2000 сторонников этого ультранационалистического движения в центре Киева, где в субботу прошёл марш в честь второй годовщины создания "Нац корпуса".

Народу на акцию пришло в три раза больше, чем в прошлом году, и по мнению некоторых политологов, нестабильная экономическая ситуация в стране играет на руку правым ультрас.

"Национальный корпус" - это политическая партия, которая возникла на базе ветеранов полка «Азов», тез, кто воевал на востоке Украины. Партия, основанная в 2016 году, выступает за расширение права на ношение оружия, восстановление смертной казни, возвращение Украине ядерного потенциала... Недавно активисты партии поддержали претензии Японии на возвращение Южно-Курильских островов.

Марш Нац корпуса в центре Киева 2 марта 2019 г. AFP

«Сегодня мы видим, насколько успешным стало наше движение, - заявил во время марша лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий, - Одной из главных задач нашего движения было дать пример активной украинской молодежи. Вы и есть - настоящий пример. Не ваши слова, а ваши дела говорят за вас. Украина устала от хаоса, ей нужны новые люди, которые будут защищать страну. И в 2019 году перед вами, юные националисты, стоит большая задача, вам нужно сделать шаг вперед. Слава народу!»

Экономический кризис способствует подъёму крайне правых

Пять лет спустя после смены власти в 2014 году Украина оказалась в сложной экономической ситуации с относительно низким уровнем жизни населения, коррупцией госорганов и конфликтом на востоке Украины, который унёс жизни уже 13.000 человек, а 1,5 миллиона, по данным украинских властей, стали вынужденными переселенцами.

В преддверии президентских выборов на Украине 31 марта 2019 и предстоящих осенью парламентских выборов не многие верят в то, что политики смогут изменить жизнь к лучшему. Все это открывает дорогу для некогда маргинальных крайне правых групп: они завоевывают всё большую популярность в обществе в последние годы.

Марш Нац корпуса под Киевом AFP

В докладе, опубликованном Freedom House в прошлом году, крайне правые политические силы считались реальной угрозой демократическому развитию украинского общества.

«Многие из групп, действующих в Украине, имеют опыт реальных боевых действий, чёткую военную структуру и даже прямой доступ к вооружениям, - подчеркивает аналитик Freedom House Вячеслав Лихачев, - Эти группы пытаются агрессивно навязать свою волю украинскому обществу, в том числе применяя силу против тех, кто выражает противоположные политические или культурные взгляды.»

«Они представляют реальную физическую угрозу для левых, феминистских и либеральных движений, ЛГБТ-активистов, правозащитников, этнических и религиозных меньшинств».

Поддержка избирателей все еще низка

Несмотря на то, что ультраправые группы стали намного активнее за последний год, результаты недавних опросов показывают, что они не пользуются значительной поддержкой среди избирателей в виду предстоящих парламентских и президентских выборов.

Согласно последним данным, опубликованным в феврале Киевским международным институтом социологии, самой популярной крайне правой партией остаётся «Свобода», которую поддержали 0,9% от общего числа респондентов, или 1,7% от тех респондентов, которые намерены пойти и проголосовать на выборах. Это серьёзное снижение интереса по сравнению с сентябрем 2017 года, когда «Свободe» были готовы проголосовать 7,1% респондентов.

Другие ультраправые партии ещё менее популярны среди избирателей, и даже потенциальный альянс националистических партий не сможет претендовать на серьёзное представительство в парламенте, поскольку идеологические различия между группами слишком велики.

Но наглядная демонстрация силы ультраправых групп угрожает легитимности государства, подрывая его демократические институты и дискредитируя правоохранительные органы страны, считает Вячеслав Лихачев.

Это особенно важно в преддверии президентских выборов в марте, с учётом того, что доверие украинских избирателей к большинству политиков и без того низкое.

Борьба с насилием

Открытым пока остаётся вопрос о том, делает ли государство достаточно для борьбы с жестокими проявлениями национализма? Наказывают ли обвиняемых в насильственных действиях националистов? Жесткое нападение на цыганский лагерь во Львове в прошлом году, которое связывают с ультраправыми группировками и ставшее причиной гибели 24-летнего молодого человека, так и осталось безнаказанным, никто не понёс ответственность за разбой, никого не отправили за решетку.

Лидеры "Нац корпуса" в центре украинской столицы Фото: Екатерина Баклицкая

Юрий Зозуля, начальник киевского отделения патрульной полиции, говорит о росте насилия:

«Правоохранительные органы должны иметь исключительную монополию на применение силы, - сказал Зозуля, - Я полностью поддерживаю людей, которые выражают свои мысли с помощью слов, а не с помощью нападений».

Но "Национальный Корпус" не считает себя угрозой демократии на Украине и заявляет, что использует законные средства для защиты общественного порядка.

Пока ультраправые демонстрировали свою силу, маршируя по центру Киева в субботу вечером (2 марта 2019), правозащитники призвали украинское общество, правоохранительные органы и международное сообщество принять эффективные меры по борьбе с экстремизмом на Украине.