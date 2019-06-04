Имам из Франции получил срок за помощь нелегальным мигрантам

Три года тюремного заключения, один из которых условно, получил имам из французского города Руан. Обвиняемый мужчина - иммигрант иранского происхождения. Он предоставлял надувные лодки мигрантам, чтобы те незаконно могли добраться от северного побережья Франции до Великобритании.

Адвокат считает приговор строим, указывая на сложную личную ситуацию этого человека.

Мари Алис Фаскель-Леонетти, адвокат имама

"Это решение шокировало меня. Оно мне кажется суровым. Учитывая, что его жена вчера родила, она не говорит по-французски и сейчас остается одна с тремя детьми. С человеческой точки зрения, мы ожидали другого. Он признает, что совершил правонарушение, но наказание могло бы быть другим, не длительным тюремным заключением"

Во время суда имам сказал, что ему "стыдно".

Надувные лодки и спасательные жилеты были изъяты из дома осужденного. Также был арестован один из прихожан его мечети. Третий подозреваемый, вероятный спонсор перевоза мигрантов с французского на английский берег, все еще находится на свободе.