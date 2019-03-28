Победы Вудса и Макилроя

Американский гольфист Тайгер Вудс начал с победы первый день чемпионата мира WGC-Dell Match Play в техасском Остине. На этих соревнованиях трехкратный чемпион мира играет впервые с 2013 года. Он нанес поражение соотечественнику Аарону Вайзу — 3 и 1.

Занимающий первое место в мировом рейтинге гольфистов американец Джастин Джонсон опередил американца Чеза Риви — четыре и три.

Североирландский гольфист Рори Макилрой, находящийся в табеле о рангах под четвертым номером, победил в раунде с американцем Люком Листом — пять и четыре.

Британец Ян Пултер стал лидером в матче с американцем Кевином Киснером.

На этих соревнованиях 64 лучших представителя мирового рейтинга выявляют сильнейшего в формате игры один на один в шестнадцати группах.