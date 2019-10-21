Тайгер Вудс готов к соревнованиям

Тайгер Вудс снова на поле. После операции на колене и перерыва в выступлениях он прибыл в Японию, где примет участие в турнире Ассоциации профессионального гольфа Zozo Championship.
Перед его началом Вудс занял второе место в мини-турнире в формате "скинс". На пресс-конференции он сказал, что восстановиться удалось на неделю раньше.
За последние несколько лет 43-летний гольфист перенес ряд операций. Из-за одной из них он пропустил сезон 2017 года. Сейчас Вудс занимает 10 строчку в мировом рейтинге.
В апреле он впервые за 11 лет выиграл турнир "Мастерс" в США, один из четырех "мейджоров". Вудс 15 раз выигрывал турниры Большого шлема, что является вторым показателем в истории гольфа.
Несколько дней назад Вудс сообщил, что вскоре выйдет книга, в которой он рассказывает историю своей жизни.