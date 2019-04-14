Тайгер Вудс: возвращение

Тайгер Вудс возвращается на вершину Олимпа. Впервые за десять лет американский гольфист одержал победу на турнире Большого шлема — он стал первым в Masters в Огасте, завершив выступление с 22 бёрди и 9 богги.

В карьере Вудса это уже 15 титул Major. До 2011 он находился на вершине рейтинга Профессиональной ассоциации года в общей сложности около 12 лет. Теперь он возвращается в строй после серии тяжёлых операций и перерыва из-за проблем со здоровьем, поднявшись с 1199 места на 12 позицию в рейтинге.