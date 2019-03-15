Бойню в Крайстчерче устроил австралиец

В интернет попало видео стрельбы в мечетях новозеландского города Крайстчерч. Его автор - сам стрелявший. Он вёл прямую трансляцию нападения в соцсетях.

Как заявили власти страны, устроитель теракта - гражданин Австралии ультраправых взглядов. В настоящее время он находится под стражей.

"Очевидно, что это преступление можно охарактеризовать не иначе как террористический акт. Исходя из того, что мы уже знаем, он был хорошо спланирован. Обнаружены и обезврежены два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям подозреваемых. Четыре человека находятся под стражей. Трое - непосредственно связаны с нападением. Как заявил один из них, он родом из Австралии. Этим людям, которые придерживаются экстремистских взглядов, нет места в Новой Зеландии, нет места в этом мире", - сказала премьер-министр Джасинда Ардер.

В числе арестованных трое мужчин и одна женщина. Также в сети появились кадры, на которых запечатлён момент задержания одного из подозреваемых.

Сообщается, что перед нападением злоумышленник опубликовал 37-страничный манифест. В нём он изложил свои рассуждения о "превосходстве белой расы" и с ненавистью высказался о мусульманах и мигрантах.