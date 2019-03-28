"Брексит" с третьей попытки?

Долгие и трудные дебаты по поводу "брексита", кажется, близятся к концу. После того, как парламент отверг 8 альтернативных вариантов выхода из ЕС, депутаты готовятся снова вернуться к правительственному варианту соглашения. На голосование будет вынесен только условия выхода без политической декларации, что формально отвечает требованию спикера Джона Беркоу к правительству внести изменённый вариант законопроекта.

"Крайне важно, чтобы мы сделали всё, чтобы соглашение было одобрено на этой неделе, чтобы в палате общин состоялись прения по этому вопросу, – подчеркнул лидер Палаты общин, депутат от Консервативной партии Андреа Ледсом. – Мы не хотим оказаться в ситуации, при которой нам понадобится снова просить отсрочки, а затем еще и участвовать в европейских выборах".

Отказ парламента поддержать альтернативные варианты разочаровал Брюссель, который хотел, чтобы депутаты наконец сформулировали, что же они хотят.

"Вчера мы насчитали восемь голосований "против", теперь нам нужно голосование "за", чтобы двигаться дальше", – заявил официальный представитель Европейского парламента Маргаритис Схинас.

Неспособность парламентариев определить наконец судьбу страны на ближайшее раздражает многих и в самой Британии, особенно предпринимателей, чей бизнес страдает от неопределённости.

"Мы говорим парламенту, что мы разочарованы и раздражены, – сказал генеральный директор Британской торговой палаты Адам Маршалл. – Вы наносите вред британскому бизнесу. Поэтому мы, предприниматели, должны чётко дать понять нашим выборным представителям, что хватит гоняться за идеалом. По примеру бизнесменов они должны не бояться принимать тяжелые решения, как бы это ни было сложно с личной или политической точки зрения".

Сможет ли Тереза Мэй провести наконец злополучное соглашение через парламент? И выполнит ли она обещание уйти в отставку? Об этом мы узнаем в пятницу... или не узнаем.