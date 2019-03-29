Быть или быть отсрочке "брексита" до 22 мая?

В британском парламенте идут очередные дебаты по "брекситу". На этот раз - перед голосованием по соглашению об условиях выхода из ЕС, но без политической декларации. Только при этом условии спикер палаты общин согласился разрешить голосование.

Соглашение с ЕС и политическая декларация о том, как Лондон и Брюссель будут сотрудничать после "развода", уже дважды британским парламентом отвергались. Чтобы перенести срок "брексита" на 22 мая, с чем уже согласились в ЕС, британские парламентарии должны поддержать хотя бы соглашение.

Результатов голосования ждут и в Брюсселе.

"Важное голосование сегодня в Палате общин. Напомню, что одобрение соглашения с ЕС о выходе сегодня, 29 марта, обеспечит отсрочку до 22 мая", - написал в своём Twitter Мишель Барнье, главный переговорщик ЕС по делам "брексита".

22 марта в ходе саммита Евросоюза страны-члены ЕС единогласно одобрили отсрочку выхода Великобритании, но лишь до 22 мая. Если "брексит" будет сдвинут на более поздние сроки, королевству придется участвовать в назначенных на конец мая выборах в Европарламент, что не очень устраивает руководство ЕС.

Разрешив голосование, спикер Палаты общин отметил, что, в случае провала соглашения, правительство представлять его на рассмотрение парламента больше не сможет. В таком случае Британия должна будет до 12 апреля представить альтернативный план действий или выйти из состава ЕС без соглашения.