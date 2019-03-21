ЕС соглашается отсрочить «брексит»

Евросоюз в принципе согласен отложить начало «брексит»; конкретный срок зависит от депутатов британского парламента. Об этом сообщают в кулуарах саммита ЕС в Брюсселе.

Согласно этим данным, если депутаты всё же наконец утвердят существующий договор о «разводе», то выход может быть отложен на конец мая — но до начала выборов в Европарламент.

Официального заявления, однако, пока нет. Представители Евросоюза ведут в Брюсселе многочасовые переговоры и даже отменили запланированную пресс-конференцию.

Ранее британский парламент дважды отклонял договор, подписанный правительством Терезы Мэй.