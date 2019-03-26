У немецких потребителей испортилось настроение

Настроения немецких потребителей ухудшаются. По данным компании GfK, крупнейшего в Германии исследователя рынка, индекс потребительской уверенности снизился по сравнению с прошлым месяцем на 0,3 пункта до 10,4, вместо прогнозируемого роста на 0,1 пункта. Это самый низкий уровень за последние два года.

Настроения потребителей немного испортили ожидания возможного снижения доходов. Несмотря на новые данные, аналитик GfK Рольф Бюркль в целом позитивно оценивает состояние экономики Германии.

«У нас прекрасный рынок труда, а занятость растёт. Кроме того, динамика роста доходов относительно позитивна. Пенсионеры тоже выигрывают в этой ситуации. В общем существуют все условия для хорошего настроения потребителей. Но, с другой стороны, ожидания относительно доходов несколько снизились».

На фоне относительно низкого внешнего спроса, внутренний потребительский спрос остается главным двигателем экономического роста в зоне евро. Центральный банк уже несколько лет подряд стимулирует потребительские траты с помощью политики низких процентных ставок.