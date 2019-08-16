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Спорт

Кирьос оштрафован за перепалку

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 Мария Горковская 
Кирьос оштрафован за перепалку
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Перепалка с судьей, две сломанные ракетки и минус одно очко. С таким результатом окончил встречу с Кареном Хачановым во втором круге турнира серии "Мастерс" в Цинциннати Ник Кирьос.

Австралиец уступил россиянину со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 2:6, обвинив в своем проигрыше арбитра. По его словам, Фёргюс Мерфи слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. По окончании матча теннисист оскорбил судью и даже в него плюнул. За неспортивное поведение Кирьосу теперь придется заплатить штраф - 113 тысяч долларов.

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