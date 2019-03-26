Федерер сыграет с Медведевым в Майами

Пятая ракетка мира Роджер Федерер вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс" в Майами, сломив сопротивление представителя Сербии Филипа Краиновича.

Матч продолжался полтора часа и завершился со счетом 7:5, 6:3.

Федерер 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. Краинович подал 2 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал один брейк.

В 1/8 финала швейцарец встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Также в следующий круг соревнований вышел 10 ракетка мира грек Стефанос Циципас, одолевший аргентинца Леонардо Майера со счетом 6:4, 6:4.

Теперь ему предстоит встретиться с канадцем Денисом Шаповаловым, который не пустил дальше россиянина Андрея Рублёва, обыграв его со счетом 6:3, 7:6.