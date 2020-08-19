Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта ушёл в отставку

Устроившие мятеж военные объявили о создании Национального комитета спасения народа Мали. Перед этим арестованный президент страны Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента. Выступая на государственном телевидении, он объяснил свое решение нежеланием пролития крови для удержания его у власти.

Я хочу поблагодарить малийский народ за его поддержку на протяжении этих долгих лет и за теплоту его чувств и сообщить о решении сложить с себя полномочия, все свои полномочия, с этого момента Ибрагим Бубакар Кейта президент Мали

То, что началось как военный мятеж на базе близ столицы Бамако из-за зарплат, после нескольких месяцев антиправительственных протестов привело к захвату власти.

Кейта был переизбран на второй срок в 2018 году на фоне всенародного негодования по поводу коррупции, плохого управления экономикой и роста насилия в некоторых районах страны. Ситуация усугубилась восстанием исламистов и пандемией COVID-19.

Новость об отставке президента была встречена антиправительственными демонстрантами ликованием.

Вся Мали была освобождена республиканскими силами, малийский народ поддерживает их со всех сторон. Мы действительно очень-очень счастливы. В стране нет образования, нет здравоохранения, нет безопасности! один из демонстрантов

События в стране были осуждены Африканским союзом, Соединенными Штатами и региональным блоком, известным как ЭКОВАС, который пытался выступить посредником в политическом кризисе Мали. Свою озабоченность выразила и Франция, которая с 2013 года поддерживает миротворческую миссию в этой африканской стране.