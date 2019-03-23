Победа над ИГИЛ в Багузе

Поддерживаемые США вооруженные формирования объявили об окончательной победе над группировкой ИГИЛ в Сирии. Битва за Багуз, расположенный на границе с Ираком, длилась полтора месяца. Этот населённый пункт считался последним оплотом "Исламского государства" на территории Сирии. Альянс "Сирийские демократические силы", состоящий в основном из курдских отрядов, провёл в городе парад.

Захват Багуза был крайне важен для США. Представитель госдепаратмента США по Сирии Уильям Ройбак заявил: "Мы одержали территориальную победу над ИГИЛ в Сирии и Ираке, но ещё многое предстоит сделать, чтобы добиться непоколебимой победы над группировкой. И мы со всей ясностью заявляли, что эта кампания ещё не закончилась. ИГИЛ остается значительной угрозой в регионе, для США и наших партнёров и союзников".

Наблюдатели отмечают, что некоторые джихадисты всё ещё прячутся в Сирийкой пустыне.

Ранее из освобожденных кварталов Багуза были эвакуированы десятки тысяч человек, включая семьи самих исламистов. Они были перевезены в специальные лагеря, пока решается вопрос об их дальнейшей участи, ведь среди боевиков "Исламского государства" было немало наемников из стран Европы.