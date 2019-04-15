В Сирии ищут сотрудников "Красного креста"

Международный Комитет Красного Креста объявил о поиске трех своих сотрудников, которые пропали в 2013 году в Сирии.

62-летняя новозеландская медсестра и двое водителей-сирийцев были похищены вооруженными людьми в октябре 2013 года во время доставки гуманитарной помощи жителям провинции Идлиб.

По имеющимся у организации сведениям на конец 2018 года, медсестра Луиза Акави удерживалась в плену террористической вооруженной группировкой "Исламское государство", а о судьбе водителей - Алы Раджаба и Набиля Багдуниса - ничего не известно.

"Луиза - медсестра с огромным опытом, которая осознавала, какому риску она себя подвергает. Наша семья очень ей гордится и профессией, которую она выбрала. У нее доброе сердце, поэтому она и стала медсестрой", – рассказал родственник Акави.

Информация об похищении Луизы Акави не разглашалась по решению правительства Новой Зеландии. Но после победы над "Исламским государством" в Сирии в конце марта власти страны совместно с "Красным крестом" официально объявили о поиске пропавших сотрудников.

"Международный Комитет Красного Креста принимает активное участие в поисках пропавших сотрудников. С падением халифата мы вынуждены попросить о помощи. Для нас важны любые сведения об их местонахождении", – заявила представитель "Красного креста" в Новой Зеландии Нив Лоулесс.

В последний раз медсестру видели в поселке Эль-Суса - некогда одном из опорных пунктов "Исламского государства" на востоке Сирии, где она работала в госпитале. Представители "Красного креста" заявили, что в последствии Акави, возможно, видели среди около 70 000 женщин и детей, бежавших в лагерь Аль-Хол на северо-востоке страны после падение халифата.