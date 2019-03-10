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Сирия

СДС возобновила наступление на Багуз

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 Павел Барсуков 
СДС возобновила наступление на Багуз
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Группировка «Силы демократической Сирии» при воздушной поддержки коалиции во главе с США возобновила наступление на Багуз — последний оплот экстремистов «Исламского государства» к востоку от Еврфрата.

По словам курдских бойцов СДС, истёк срок ультиматума о сдаче, который был выдвинут джихадистам. Завершить операцию рассчитывают за несколько дней.

Ранее попытки взять Багуз серьёзно осложнялись упорным сопротивлением боевиков, применением заминированных автомобилей и использованием гражданских лиц в качестве живого щита. Неделю назад в ходе предыдущего наступления удалось пробить коридор для выхода гражданских. За последние дни Багуз покинули несколько тысяч человек, в том числе жёны и дети экстремистов и сами раненые боевики.