СДС возобновила наступление на Багуз

Группировка «Силы демократической Сирии» при воздушной поддержки коалиции во главе с США возобновила наступление на Багуз — последний оплот экстремистов «Исламского государства» к востоку от Еврфрата.

По словам курдских бойцов СДС, истёк срок ультиматума о сдаче, который был выдвинут джихадистам. Завершить операцию рассчитывают за несколько дней.

Ранее попытки взять Багуз серьёзно осложнялись упорным сопротивлением боевиков, применением заминированных автомобилей и использованием гражданских лиц в качестве живого щита. Неделю назад в ходе предыдущего наступления удалось пробить коридор для выхода гражданских. За последние дни Багуз покинули несколько тысяч человек, в том числе жёны и дети экстремистов и сами раненые боевики.