Шоу скайдайверов в небе над Лос-Анджелесом

Некоторые жители и гости Лос-Анджелеса в среду всерьёз подумали, что на город обрушился метеоритный дождь.

На самом же деле, то был рискованный трюк в исполнении команды парашютистов Red Bull, которая таким образом отпраздновала третье по счёту и последнее в этом году суперлуние.

Скайдайверы, облачённые в специальные костюмы-крылья - вингсьюты, - спрыгнули с вертолёта на высоте четырёх тысяч футов - более километра. Экстремалы парили над головами изумлённых зрителей со скоростью до 190 километров в в час.

Причём, затяжной прыжок совершался с применением пиротехники, что только добавило зрелищности и без того необычному действу.