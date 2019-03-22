В память о жертвах терактов в Крайстчёрче

Новая Зеландия скорбит по жертвам терактов, произошедших ровно неделю назад в мечетях Крайстчёрча.

Тысячи людей откликнулись на призыв местной мусульманской общины прийти на пятничную молитву, за которой последовали две минуты молчания в память о 50 погибших.

На церемонии в Крайстчёрче, которую транслировали в прямом эфире новозеландские телеканалы, присутствовала премьер страны. Джасинда Ардерн процитировала Коран и сказала несколько слов по-арабски.

"Как гласит мусульманское предание, пророк Мухаммед, мир ему и благословение, сказал: "Верующие в своей доброте, милосердии и сострадании друг к другу подобны единому телу. Когда страдает любая его часть, болит всё тело. Новая Зеландия скорбит вместе с вами. Мы едины".

В ответ на самое кровавое в современной истории страны нападение власти объявили об ужесточении оружейного законодательства - запрете штурмовых и полуавтоматических винтовок.

Также в пятницу в Крайстчёрче прошли похороны 26 погибших, и самого младшего из них - трёхлетнего Мукада Ибрагима.