После теракта в Крайстчерче введен полный запрет ряда типов оружия

В Новой Зеландии завершена идентификации всех 50 жертв теракта в Крайстчерче. Об этом сообщила полиция.

Тем временем премьер-министр ввела запрет на оборот, то есть покупку, продажу и обладание всеми типами штурмовых и полуавтоматических винтовок на всей территории страны.Об этом сообщила сама Джасинда Ардерн в обращении к нации: "Под запрет подпадает и соответствующая амуниция и магазины с патронами. Запрещается хождение, продажа или покупка устройств, которые могут увеличивать скорость стрельбы или убойную силу этих типов оружия. Все, что может быть отнесено к автоматическому, полуавтоматическому или к военному типу огнестрельного оружия, объявляется с сегодняшнего дня вне закона".

Еще в день теракта неделю назад Джасинда Ардерн пообещала принять такое решение, в начале недели с ним согласился кабинет министров.

Первые похороны жертв расстрела в мечетях состоялись в среду. В больницах остаются по меньшей мере тридцать раненых, восемь из них по-прежнему находятся в реанимации.