Крайстчёрч: премьер-министр встретилась с мусульманами

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн встретилась с лидерами мусульманской общины Крайстчёртча на следующий день после после массового расстрела людей в мечетях - самом кровавом нападении в истории страны за последние десятилетия. Ардерн осудила попытки выставить первопричиной трагедии миграционный кризис и действия исламских экстремистов. Она заверила мусульман Новой Зеландии в том, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

"Моя задача - обеспечить вашу безопасность, свободу отправлять религиозные обряды, свободу исповедовать свою религию и сохранять свою культуру", - сказала новозеландский премьер, которая выступает за приём большего числа мигрантов её страной. Она заверила, что Новая Зеландия была и останется страной, где нет места нетерпимости и ксенофобии.

"Эта трагедия и последовавшие за ней действия, которые мы наблюдали за последние сутки, эта поддержка, которую вы сейчас видите и ощущаете - вот настоящая Новая Зеландия, вот настоящий Крайстчёрч, а не то, что произошло, не то, что к этому привело", - заявила Ардерн.

По данным местных СМИ, на магазины винтовок нападавшие нанесли названия битв европейских христианских держав с мусульманскими завоевателями.

Более 5 тыс. человек перевели деньги в благотворительный фонд, который собирает средства для семей погибших и пострадавших в результате терактов в Крайстчёрче. Общая сумма пожертвований оценивается в $243 тыс.