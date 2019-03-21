Утрехт: стрелок действоал в одиночку

Обвинения в массовом убийстве и угрозе терроризма предъявлены в Нидерландах 37-летнему уроженцу Турции Гёкмену Танису, задержанному по подозрению в нападении на пассажиров трамвая в Утрехте.

Прокуратура считает, что Танис, задержанный через несколько часов после стрельбы в трамвае, действовал в одиночку. Перед судом он предстанет в пятницу. Следствие выясняет, какими именно мотивами руководствовался подозреваемый - лишь террористическими или также личными.

Выстрелы в трамвае Утрехта прозвучали в понедельник утром. Жертвами нападения стали 3 человека, 5 получили ранения. Выясняется роль ещё одного подозреваемого – 40-летнего мужчины, арестованного 19 марта.