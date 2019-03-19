Утрехт: "приоритетная версия – теракт"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и министр безопасности и правосудия Фердинанд Грапперхаус возложили цветы на месте трагедии в Утрехте.

В понедельник 37-летний гражданин Нидерландов турецкого происхождения Гёкмен Таныш открыл огонь по пассажирам трамвая, в результате чего три человека погибли и 5 получили ранения.

Во вторник на всех государственных зданиях приспущены флаги в знак уважения к погибшим. В парламенте страны прошла минута молчания

Накануне полиции удалось задержать стрелка. Мотивы его преступления пока выясняются, приоритетной версией остается теракт, но другие - в том числе личные также рассматриваются прокурорами.

По данным СМИ, Таныш стрелял в свою родственницу и людей, которые пытались ей помочь.

По словам полиции, связь между жертвами и стрелком пока не установлена.

Предположительно он действовал в одиночку. Но в понедельник вечером стало известно о задержании по делу о нападении еще двух человек.

Таныш не раз попадался в поле зрения полиции. В 2014 году он был осужден за незаконное хранение оружия, в этом месяце - уже за кражу со взломом, также он проходит по делу об изнасиловании.