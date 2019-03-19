Утрехтский стрелок: мотивы выясняются

Полиция Нидерландов арестовала утрехтского стрелка. Накануне мужчина открыл огонь по пассажирам городского трамвая. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения. До сих пор мотивы злоумышленника не ясны. После атаки террористическая угроза для провинции Утрехт была повышена до пятого - наивысшего уровня.

37-летний Гёкмен Таныш был известен правоохранительным органам: уроженец Турции подозревался в связях с радикальными исламистами и неоднократно задерживался, в частности, за кражу и попытку убийства.

В то же время, мотивы преступления могли быть личными. По данным СМИ, Таныш стрелял в свою родственницу и людей, которые пытались ей помочь. Мужчина употреблял алкоголь и наркотики.

Предположительно он действовал в одиночку. Но в понедельник вечером стало известно о задержании по делу о нападении еще одного человека.

"В Нидерландах подобное происходит впервые. Это пугает. У меня на работе многие очень сильно переживали из-за случившегося. Но мы закрыли двери нашего офиса. Это помогло успокоиться"

"Я просидел в школе 8 часов. Администрация запретила нам покидать здание. Двери были закрыты весь день".

"Три человека погибли. Это ужасно, это очень грустно. Но за собственную жизнь я не волнуюсь"

- так описывают свой день жители Утрехта.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что страна "потрясена случившимся". Во вторник на всех государственных зданиях приспущены флаги в знак уважения к погибшим.