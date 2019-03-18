Стрельба в Утрехте: нападавший пойман

Полиция Нидерландов задержала Гёкмена Таныша, подозреваемого в убийстве трёх человек в трамвае в городе Утрехт. Ещё как минимум пять получили ранения, в результате открытой им стрельбы. Такие данные сообщает полиция города. Ранения трёх человек оцениваются как серьёзные.

По информации нидерландских СМИ, Таныш неоднократно задерживался ранее за совершение противоправных действий и подозревался в связях с группировкой "Исламское государство". Власти Нидерландов были склонны рассматривать случившееся как террористический акт. После задержания преступника уровень террористической угрозы в стране был снижен.

Ранее премьер-министр Марк Рютте назвал поимку преступника задачей номер один для властей Нидерландов:

«Первые сообщения [о случившемся] вызвали у нас недоумение и отвращение. Жертвами насилия стали невинные люди. Мы мысленно с ними и их семьями, чья жизнь в одночасье оказалась перевёрнута. Мы делаем всё от нас зависящее для того, чтобы найти как можно скорее злоумышленника или злоумышленников. Это наша главная задача».

После нападения террористическая угроза для провинции Утрехт была повышена до пятого - наивысшего уровня. Были усилены меры безопасности на жизненно важных объектах и местах массового скопления людей.

Политические партии прервали свои избирательные кампании, проходящие перед запланированными на 20 марта выборами в советы провинций.