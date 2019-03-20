ОИ-2020: факел-сакура понесёт луч надежды

Цветущая сакура - символ Японии - вдохновила дизайнера Токуджина Йошиоку на создание факела летних Олимпийских игр-2020 в Токио. Он был представлен в среду в японской столице.

Длина факела 71 сантиметр, вес - примерно 1 килограмм и 200 граммов. Сделан из алюминия, причём 30% его получены из строительных отходов временного жилья для пострадавших от землетрясения и цунами на северо-востоке Японии в 2011 году. Языки пламени будут выходить из пяти трубочек-лепестков.

Йошиока сказал, что, проектируя факел, думал о людях, пострадавших от стихийного бедствия, их душевном выздоровлении и стремлении к миру. А бегуны понесут его, как луч солнца и надежды. Конструкция позволит уберечь пламя от непогоды даже во время сезонов тайфунов.

Олимпийский огонь начнёт своё шествие по планете в марте 2020 года, когда в Стране Восходящего солнца в очередной раз зацветёт сакура.