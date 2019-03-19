Неожиданные препятствия для Терезы Мэй

Правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на пути к "брекситу" столкнулось с серьёзным препятствием: спикер Палаты общин Джон Беркоу выступил против нового голосования по сделке с Брюсселем.

Политические аналитики отмечают, что неожиданное заявление Беркоу не служит окончательным запретом на рассмотрение соглашения в парламенте, но усложняет планы Терезы Мэй, которая хотела вынести на голосование проект сделки в неизменном виде.

Спикер палаты общин во вторник утром отказался отвечать на вопросы журналистов и лишь предложил угостить их кофе: "Я уверен, что народ действительно вам благодарен за проявленный интерес в столь ранний час".

Канцелярия премьер-министра пока не уточнила, каким способом она намерена обойти внезапно возникшее препятствие всего за несколько дней до даты выхода Великобритании из ЕС.

Британский министр по вопросам "брексита" Стивен Баркли подчеркнул, что соглашение об условиях необходимо снова вынести на голосование в парламенте. Он заявил: "Большинство из тех, кто со мной общается, кто говорит, что нужно продвигаться дальше, уверены, что данный проект соглашения с ЕС, достигнутый в результате переговоров, длившихся два с половиной года —единственный, в интересах страны — поддержать сделку, премьер-министр пытается её одобрить, но если парламент не поддержит это соглашение, а также если не поддержит выход из ЕС без соглашения, тогда происходящее — не "брексит", народ не голосовал за отсрочку либо отмену".

Между тем официальный представитель Терезы Мэй подтвердил, что глава правительства планирует направить ЕС официальное прошение об отсрочке "брексита" до 30 июня, но с оговоркой, что при необходимости выход страны из ЕС может быть отложен и на более длительный срок — вплоть до двух лет.