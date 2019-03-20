Мэй обратится в Брюссель за короткой отсрочкой для "брексита"

Британский премьер-министр Тереза ​​Мэй обратится к лидерам Европейского Союза с просьбой о короткой отсрочке для "брексита", сообщил Euronews источник в британском правительстве.

«Есть основания дать парламенту немного больше времени для согласования дальнейших действий,» - подтверждает эту информацию в своём твиттере британский журналист Дэрен Маккафри.

Длительность отсрочки, о которой будет просить Май, пока не уточняется.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду 20 марта заявил в интервью немецкой радиостанции DLF, что, по его мнению, может потребоваться еще один саммит ЕС, в дополнение к запланированному на этой неделе (21-22 марта), чтобы договориться о возможном продлении периода "брексита".

Британский парламент дважды голосовал против соглашения о "разводе", которое Тереза Мэй согласовала с Брюсселем ещё в прошлом ноябре. Тем не менее премьер надеется на его третье голосование в Палате общин, возможно, уже на следующей неделе.

Она предупредила, что, если парламент не ратифицирует сделку по "брекситу", она попросит отложить процесс до 30 июня, что, как опасаются сторонники "развода" с Евросоюзом, может поставить под угрозу весь "брексит". Согласно плану, процесс выхода из ЕС должен начаться для Великобритании 29 марта 2019 года.