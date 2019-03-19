Яйца опасны для здоровья

Яйца вредны для здоровья. К такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета в США.

После анализа данных исследований с участием около 30 тысяч человек специалисты заключили, что частое употребление яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, что может стать причиной преждевременной смерти.

"Мы выяснили, что, чем больше яиц в день вы потребляете, тем выше риск", – заключила автор исследования Норрина Аллен.

В исследовании также говорится о вреде красного мяса и жирных молочных продуктов. Во всех этих продуктах в большом количестве содержится холестерин. Каждое яйцо сверх нормы повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 16%.

Исследование было сконцентрировано именно на яйцах, так как этот продукт - один из самых потребляемых в мире.

"Мы рекомендуем есть яйца в умеренных количествах. Лучше всего сократить количество желтков - например, одного желтка с парой белков будет достаточно", – советует Аллен.

В среднем американец, согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в год потребляет около 280 яиц.